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В Ростовской области в ДТП с маршруткой погиб человек
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В Ростовской области в ДТП с маршруткой погиб человек 

РИА Новости 7 часов назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар — РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с маршрутным такси в Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону.
Авария произошла в 16.10 мск на 6 километре автодороги «Ростов-Волгодонск». Столкнулись автомобиль «ВАЗ-2114» и маршрутное такси Merсedes Sprinter.
"В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, четыре человека получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.
В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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