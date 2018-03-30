В Ростовской области в ДТП с маршруткой погиб человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар — РИА Новости . Один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с маршрутным такси в Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону.

Авария произошла в 16.10 мск на 6 километре автодороги «Ростов-Волгодонск». Столкнулись автомобиль «ВАЗ-2114» и маршрутное такси Merсedes Sprinter.

"В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, четыре человека получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.