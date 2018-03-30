Страшное ДТП в Саратовской области: есть погибшие и пострадавшие

Жертвами страшного ДТП, которое произошло вечером 30 марта в Саратовской области, стали три человека.

Согласно предварительной информации, в результате случившегося погибли 3 человека. Ещё 4 получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД , а также члены оперативно-следственной группы.

Причины аварии пока не установлены. Известно, лишь что от удара машины сильно деформировались, поэтому погибших и раненых пришлось доставать из салонов автомобилей при по помощи специальных инструментов.

Аварии: Полицейский автомобиль сбил пенсионерку в Москве

Происшествия: В Иркутской области убили главу местной администрации