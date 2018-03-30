Страшное ДТП в Саратовской области: есть погибшие и пострадавшие 

Жертвами страшного ДТП, которое произошло вечером 30 марта в Саратовской области, стали три человека.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, примерно в 17:00 по местному времени (в 16:00 мск) в районе села Бородаевка Марксовского района столкнулись автомобили Renault Sandero и ВАЗ-2109.
Согласно предварительной информации, в результате случившегося погибли 3 человека. Ещё 4 получили травмы различной степени тяжести.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, а также члены оперативно-следственной группы.
Причины аварии пока не установлены. Известно, лишь что от удара машины сильно деформировались, поэтому погибших и раненых пришлось доставать из салонов автомобилей при по помощи специальных инструментов.
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