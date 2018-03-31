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В Саратовской области после ДТП с четырьмя погибшими возбудили дело
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В Саратовской области после ДТП с четырьмя погибшими возбудили дело 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 31 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Саратовской области возбудила уголовное дело в отношении водителя одного из двух автомобилей, в результате столкновения которых в пятницу четыре человека погибли, еще столько же пострадали, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе областного главка МВД.
В пятницу днем на трассе в районе села Бородаевка Марксовского района лоб в лоб столкнулись Renault Sandero и ВАЗ-2109, в обеих машинах ехало по четыре человека. В результате ДТП погибли 48-летний водитель «девятки», две его пассажирки и одна из пассажирок Renault. Госпитализированы 63-летний водитель Renault, две его пассажирки и одна пассажирка «девятки». ГИБДД назвала предварительным виновником аварии водителя Renault, который, по данным ведомства, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
"В отношении 63-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — сказал собеседник агентства.
Фигуранту дела грозит до семи лет лишения свободы.
В главке уточнили, что подозреваемый ранее не судим и в момент аварии не был пьян.
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