На МЖК за день в яму попали сразу несколько автомобилей

Сегодня за один день, по словам очевидца, в яме на улице Татьяны Снежиной побывало несколько автомобилей.

«Я здесь живу и знаю о ней, в левом ряду еду, — сообщил корреспонденту НГС очевидец Антон Петров . — Каждый день пробивают по два колеса, если повезёт — одно. Яма каждый год там весной, ее заделывают, как и все ямы в городе, к зиме. Весной снова пробивают колеса. Она прямо на повороте в правом ряду и ее не видно в темное время суток».

На этой неделе НГС рассказывал о другой опасной яме, появившейся на дороге рядом с площадью Энергетиков.