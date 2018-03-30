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На МЖК за день в яму попали сразу несколько автомобилей
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На МЖК за день в яму попали сразу несколько автомобилей 

ngs.ru 7 часов назад
Фото: ngs.ru
Сегодня за один день, по словам очевидца, в яме на улице Татьяны Снежиной побывало несколько автомобилей.
«Я здесь живу и знаю о ней, в левом ряду еду, — сообщил корреспонденту НГС очевидец Антон Петров. — Каждый день пробивают по два колеса, если повезёт — одно. Яма каждый год там весной, ее заделывают, как и все ямы в городе, к зиме. Весной снова пробивают колеса. Она прямо на повороте в правом ряду и ее не видно в темное время суток».
На этой неделе НГС рассказывал о другой опасной яме, появившейся на дороге рядом с площадью Энергетиков.
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