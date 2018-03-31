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У автомобилистов ломаются автомобили из-за глубокой ямы на МЖК
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У автомобилистов ломаются автомобили из-за глубокой ямы на МЖК 

АиФ-Новосибирск 12 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В столице Сибири автовладельцы пробивают колеса из-за огромной ямы на улице Татьяны Снежиной в районе МЖК в Новосибирске. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Главная проблема для автомобилистов в том, что в ночное время суток яму вообще не видно. При этом, яма образовывается по весне уже не первый год.
Местные жители уже давно знают об опасности и объезжают препятствие, а вот те, кто заехал в микрорайон в первый раз, попадают в выбоину и пробивают колеса.
Жители улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе уже знают, что весной в этом месте постоянно появляется яма, а вот не местные попадают в нее и пробивают колеса. Так вчера, 30 марта, там пострадали колеса трех автомобилей. Осенью участок ремонтировали, но с приходом тепла яма вновь появилась.
К слову, новосибирцы жалуются на подобные препятствия на дороге во всех частях мегаполиса.
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