У автомобилистов ломаются автомобили из-за глубокой ямы на МЖК

В столице Сибири автовладельцы пробивают колеса из-за огромной ямы на улице Татьяны Снежиной в районе МЖК в Новосибирске. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Главная проблема для автомобилистов в том, что в ночное время суток яму вообще не видно. При этом, яма образовывается по весне уже не первый год.

Местные жители уже давно знают об опасности и объезжают препятствие, а вот те, кто заехал в микрорайон в первый раз, попадают в выбоину и пробивают колеса.

Жители улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе уже знают, что весной в этом месте постоянно появляется яма, а вот не местные попадают в нее и пробивают колеса. Так вчера, 30 марта, там пострадали колеса трех автомобилей. Осенью участок ремонтировали, но с приходом тепла яма вновь появилась.

К слову, новосибирцы жалуются на подобные препятствия на дороге во всех частях мегаполиса.