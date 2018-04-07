ГИБДД ищет очевидцев ДТП во Владивостоке

ГИБДД разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия в Первомайском районе Владивостока. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

По данным пресс-службы, 3 апреля в 18:20 у дома №275 на улице Калинина водитель, предположительно, автомобиля Ford Escape серого цвета на прилегающей к торговому центру территории наехал на ногу 13-летнему подростку.

«Водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему», — сказали в пресс-службе.

Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по телефонам ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку: