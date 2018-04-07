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ГИБДД ищет очевидцев ДТП во Владивостоке
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ГИБДД ищет очевидцев ДТП во Владивостоке 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: e1.ru
ГИБДД разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия в Первомайском районе Владивостока. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
По данным пресс-службы, 3 апреля в 18:20 у дома №275 на улице Калинина водитель, предположительно, автомобиля Ford Escape серого цвета на прилегающей к торговому центру территории наехал на ногу 13-летнему подростку.
«Водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему», — сказали в пресс-службе.
Полиция просит очевидцев ДТП позвонить по телефонам ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку:
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