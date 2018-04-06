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ГИБДД попросила откликнуться очевидцев смертельной аварии на ЕКАД
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ГИБДД попросила откликнуться очевидцев смертельной аварии на ЕКАД 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 21 марта на 9-м километре ЕКАД. Там водитель Skoda Octavia сбил мужчину, перебегавшего дорогу. 40-летний пешеход умер в больнице.
Как сообщили E1.RU в отделении пропаганды ГИБДД города, ДТП произошло ночью, участок дороги не освещен, поэтому для того, чтобы восстановить картину случившегося, нужны свидетельства очевидцев.
— Пешеход был одет в одежду темного цвета без световозвращающих элементов, которые позволили бы водителю увидеть его на дороге, — отметили в Госавтоинспекции. — Мы ищем записи с видеорегистраторов, фото, а также свидетельства очевидцев.
Смертельное ДТП произошло 21 марта в 20:15. Свидетелей просят позвонить в ГИБДД по телефону: +7 904 385 32 93 или 02. Им гарантируется конфиденциальность.
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