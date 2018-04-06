ГИБДД попросила откликнуться очевидцев смертельной аварии на ЕКАД

Сотрудники ГИБДД разыскивают очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 21 марта на 9-м километре ЕКАД. Там водитель Skoda Octavia сбил мужчину, перебегавшего дорогу. 40-летний пешеход умер в больнице.

Как сообщили E1.RU в отделении пропаганды ГИБДД города, ДТП произошло ночью, участок дороги не освещен, поэтому для того, чтобы восстановить картину случившегося, нужны свидетельства очевидцев.

— Пешеход был одет в одежду темного цвета без световозвращающих элементов, которые позволили бы водителю увидеть его на дороге, — отметили в Госавтоинспекции. — Мы ищем записи с видеорегистраторов, фото, а также свидетельства очевидцев.

Смертельное ДТП произошло 21 марта в 20:15. Свидетелей просят позвонить в ГИБДД по телефону: +7 904 385 32 93 или 02. Им гарантируется конфиденциальность.