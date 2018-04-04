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ГИБДД разыскивает водителя машины, сбившего на пешеходном переходе школьника
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ГИБДД разыскивает водителя машины, сбившего на пешеходном переходе школьника 

72.ru 4 апреля 2018
Фото: 72.ru
Тюменская ГИБДД ищет очевидцев аварии, которая произошла сегодня утром, 4 апреля, на Пермякова. Водитель машины прямо на зебре сбил 17-летнего подростка и уехал с места. Это случилось примерно в 8:25 утра.
— ДТП произошло на Пермякова, 19 на пешеходном переходе на подъеме с улицы 30 лет Победы. У парня медики подозревают сотрясение головного мозга. Водитель с места ДТП уехал. Очевидцев просят обратиться в ГИБДД по телефонам: 79-46-52, 29-14-99, — сообщают в пресс-службе госавтоинспекции.
Помимо ГИБДД разыскивают водителя машины и пользователи соцсетей. В своем призыве горожане просят посмотреть записи видеорегистратора: возможно какой-то из них запечатлел разыскиваемую машину. Также тюменцы сообщают, что пострадавший лишился зуба. А сбившая его машина — предположительно синего или голубого цвета.
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