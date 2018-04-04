ГИБДД разыскивает водителя машины, сбившего на пешеходном переходе школьника

Тюменская ГИБДД ищет очевидцев аварии, которая произошла сегодня утром, 4 апреля, на Пермякова. Водитель машины прямо на зебре сбил 17-летнего подростка и уехал с места. Это случилось примерно в 8:25 утра.

— ДТП произошло на Пермякова, 19 на пешеходном переходе на подъеме с улицы 30 лет Победы. У парня медики подозревают сотрясение головного мозга. Водитель с места ДТП уехал. Очевидцев просят обратиться в ГИБДД по телефонам: 79-46-52, 29-14-99, — сообщают в пресс-службе госавтоинспекции.

Помимо ГИБДД разыскивают водителя машины и пользователи соцсетей. В своем призыве горожане просят посмотреть записи видеорегистратора: возможно какой-то из них запечатлел разыскиваемую машину. Также тюменцы сообщают, что пострадавший лишился зуба. А сбившая его машина — предположительно синего или голубого цвета.