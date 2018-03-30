Россияне стали чаще оформлять аварии по европротоколу 

Россияне стали чаще оформлять аварии без участия полиции. Треть всех ДТП сегодня фиксируется по европротоколу. По сравнению с минувшим годом этот показатель вырос на 7%. По сведениям страховщиков, только за 2 месяца этого года европротоколом воспользовались более 100 тысяч автовладельцев. При этом всё больше автомобилистов заходят на сайт ГИБДД, чтобы посмотреть памятку о том, как правильно всё оформить. Об этом рассказал Авторадио начальник отделения пропаганды и безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Антон Белан. Оформление аварий по европротоколу ввели в июле 2015 года.