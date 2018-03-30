Ещё
Россияне стали чаще оформлять аварии по европротоколу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне стали чаще оформлять аварии по европротоколу 

Авторадио 6 часов назад
Россияне стали чаще оформлять аварии без участия полиции. Треть всех ДТП сегодня фиксируется по европротоколу. По сравнению с минувшим годом этот показатель вырос на 7%. По сведениям страховщиков, только за 2 месяца этого года европротоколом воспользовались более 100 тысяч автовладельцев. При этом всё больше автомобилистов заходят на сайт ГИБДД, чтобы посмотреть памятку о том, как правильно всё оформить. Об этом рассказал Авторадио начальник отделения пропаганды и безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Антон Белан. Оформление аварий по европротоколу ввели в июле 2015 года.
Авторадио: последние новости
В Петербурге вынесли приговор вербовщику в террористы Причины возгорания в автобусе с детьми выясняют в Кемеровской области Что делать, если на машину упал снег, лёд, сосулька?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов68
Разрешить тонировку
Как не лишиться водительских прав за обгон38
Бензин подскочит в цене в ближайшее время472
Автобус с детьми загорелся под Кемерово417
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение