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Троллейбус без колеса стал причиной восьмибалльных пробок этим вечером
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Троллейбус без колеса стал причиной восьмибалльных пробок этим вечером 

76.ru 6 часов назад
Фото: 76.ru
Бесколесный троллейбус этим вечером стал причиной серьёзной пробки в центре Ярославля. Едва двигалось движение по перекрёстку улицы Победы и проспекта Октября.
Именно там, сразу за перекрёстком на проспекте Октября, и встал большой троллейбус примерно с 16:30. Уже к началу шестого «Яндекс» показывал восьмибалльную пробку на этом перекрёстке.
— Сейчас у троллейбуса сняли колесо, и подъехал грузовик с запасными, — рассказал проходивший мимо ярославец Андрей Кононов.
Исправить поломку троллейбуса удалось лишь спустя три часа после аварии.
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