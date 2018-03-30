Троллейбус без колеса стал причиной восьмибалльных пробок этим вечером

Бесколесный троллейбус этим вечером стал причиной серьёзной пробки в центре Ярославля. Едва двигалось движение по перекрёстку улицы Победы и проспекта Октября.

Именно там, сразу за перекрёстком на проспекте Октября, и встал большой троллейбус примерно с 16:30. Уже к началу шестого «Яндекс» показывал восьмибалльную пробку на этом перекрёстке.

— Сейчас у троллейбуса сняли колесо, и подъехал грузовик с запасными, — рассказал проходивший мимо ярославец Андрей Кононов

Исправить поломку троллейбуса удалось лишь спустя три часа после аварии.