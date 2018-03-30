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В Самаре отметили 45-летний юбилей движения ЮИД
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В Самаре отметили 45-летний юбилей движения ЮИД 

ТРК Губерния 5 часов назад
Движение ЮИД отмечает 45 лет с момента основания. В стране более 300 тысяч детей-помощников ГИБДД. В Самарской области правила поведения на дорогах изучают почти во всех школах. Почему дети хотят знать ПДД с раннего возраста, выяснил Антон Вашурин.
Это не шутки, как кажется на первый взгляд. Здесь всё серьёзно. Ученики кадетского корпуса со сцены рассказывают о том, что должны знать все без исключения — правила поведения на дорогах.
Сейчас юные инспекторы есть во всех школах Самарской области. Некоторым такое занятие даже помогает выбрать профессию.
За время существования движения число юных инспекторов в Самарской области возросло до 9 тысяч. Все они не только принимают участие в соревнованиях и конкурсах на знание правил дорожного движения, но и учат своих сверстников и даже родителей. Эффект есть: в этом году число ДТП с участием детей снизилось.
”Мы понимаем, что именно подрастающее поколение должно воспитывать и своих сверстников, и нас самих в работе, связанной с дорожным движением”, — считает замминистра образования и науки Самарской области Михаил Татаринцев.
Более 700 детей участвовали в конкурсах и олимпиадах, посвященных правилам дорожного движения. Лучших юных инспекторов сегодня в шести номинациях наградили памятными подарками и дипломами.
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