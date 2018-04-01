В Волгограде Renault провалилась под землю на въезде на Нулевую Продольную

В Ворошиловском районе Волгограда сегодня, 1 апреля, на въезде на Нулевую Продольную магистраль иномарка Renault Kangoo правым колесом провалилась в глубокую яму. Водитель не успел разглядеть ловушку под огромной лужей на дороге. Авария на улице Калинина произошла сегодня около 12:40. По словам находившегося за рулем Renault мужчины, расходы, связанные с понесенным ущербом, он собирается отсудить у дорожников.

— Пользуясь случаем, передаю привет дорожникам и всем тем, кто должен следить за порядком на волгоградских дорогах, — говорит владелец пострадавшей иномарки Валерий Деревянченко. — Когда выберусь из этой ямы и специалисты оценят нанесенный ущерб, отправлюсь с иском в суд.