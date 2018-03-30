Во Владивостоке агрессивный мужчина с ножом в руках устроил драку в кафе

О пострадавших не сообщается.

Нетрезвый мужчина сначала устроил скандал, а затем драку с другими посетителями кафе на улице Добровольского, сообщает Vl.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Уточняется, что инцидент произошел в ночное время. Во время потасовки хулиган выхватил нож и стал угрожать расправой своим оппонентам, а также работникам кафе. На место вызвали полицейских, однако мужчина скрылся до их приезда.

В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка. О пострадавших не сообщается.