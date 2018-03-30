На трассе М5 «семерка» на полном ходу врезалась в грузовую «Газель»

Сегодня вечером в Ставропольском районе Самарской области, на 1001 км трассы М5 «Урал» вазовская «семерка» врезалась в грузовую «Газель». Есть пострадавший, сообщают в правоохранительных органах. Как рассказали корреспонденту ТРК «ГУБЕРНИЯ» в областном главке, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не держал дистанцию и не смог вовремя затормозить перед впередиидущим автомобилем. В результате легковушка на полном ходу врезалась в грузовую «Газель». По предварительным данным правоохранителей, пострадал водитель вазовской «семёрки». Подробности аварии выясняются.

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