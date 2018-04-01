Байкер пострадал при столкновении с иномаркой на севере Москвы

В Савеловском районе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла Yamaha и автомобиля Toyota , в результате аварии пострадал мотоциклист, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции

«В 14:00 в 4-м Вятском переулке в районе дома 39 произошло столкновение двух транспортных средств, автомобиля Toyota и мотоцикла Yamaha», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ДТП пострадал водитель мотоцикла, который был госпитализирован в больницу.