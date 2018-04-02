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Трое пострадали в ДТП на юге Москвы
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Трое пострадали при столкновении нескольких автомобилей на юге Москвы 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Три человека пострадали, по предварительным данным, при столкновении нескольких автомобилей возле метро "Красногвардейская" в Москве, одного из них доставляют в больницу медицинский вертолет, сообщил РИА Новости представитель Московского авиационного центра.
"От метро "Красногвардейская", где произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, экипаж вертолета эвакуирует одного из пострадавших", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в результате ДТП предварительно пострадали трое человек. Обстоятельства ДТП выясняются.
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