В Казани произошло ДТП с туристическим автобусом

Авария с участием туристического автобуса произошла 31 мая в центре Казани. 57-летний водитель автобуса HYUNDAI UNIVERSE, следуя по ул. Карла Маркса, выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем « Лада Гранта » под управлением 34-летнего водителя такси, который ехал по ул. Муштари.

В результате ДТП водитель легковушки и его 20-летняя пассажирка с сотрясением головного мозга были госпитализированы. Также пострадала 37-летняя пассажирка туристического автобуса. Туристка из Московской области получила ушибы.