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В Казани произошло ДТП с туристическим автобусом
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В Казани произошло ДТП с туристическим автобусом 

АиФ Казань 4 часа назад
Фото: АиФ Казань
Авария с участием туристического автобуса произошла 31 мая в центре Казани. 57-летний водитель автобуса HYUNDAI UNIVERSE, следуя по ул. Карла Маркса, выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 34-летнего водителя такси, который ехал по ул. Муштари.
В результате ДТП водитель легковушки и его 20-летняя пассажирка с сотрясением головного мозга были госпитализированы. Также пострадала 37-летняя пассажирка туристического автобуса. Туристка из Московской области получила ушибы.
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