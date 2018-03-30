Восемь человек погибло и десятки были ранены в результате ДТП на северо-западе Танзании

Аруша /Танзания/, 30 марта / Синьхуа / — Как минимум 8 человек погибли и еще 65 ранены в ДТП, произошедшем с участием двух автобусов в области Кагера на северо-западе Танзании. Об этом в пятницу сообщила местная полиция.

Начальник региональной полиции Кагеры Аугустино Олломи сообщил, что ДТП произошло в четверг вечером около 18 часов по местному времени в районе Нгара на северо-западе Танзании. ДТП произошло между двумя автобусами с бурундийскими беженцами, возвращавшимися в родную страну из Танзании.

А. Олломи сообщил, что беженцы ехали в Бурунди из лагеря беженцев Ндута в городе Кигома через район Кагера.

Начальник региональной полиции назвал скорость одной из причин инцидента, когда автобус врезался в мотоциклиста и потерял управление, и в него врезался второй автобус, который затем перевернулся.

По словам А. Олломи, бурундийские беженцы добровольно покинули лагеря беженцев, чтобы вернуться в Бурунди. —0—