Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

В Кемеровской области произошло возгорание в моторном отсеке автобуса, который перевозил детскую волейбольную команду. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает НСН.

ЧП случилось на 213 километре трассы Р-255 в Топкинском районе. В автобусе ехала детская волейбольная команда из Ханты-Мансийска — 11 школьников, а также один сопровождающий.

После возгорания дети вышли из автобуса, а водитель и воспитатель смогли справиться с огнем. После этого команда продолжила поездку на другом автобусе.