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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области 

Газета.Ru 13 часов назад
В Кемеровской области произошло возгорание в моторном отсеке автобуса, который перевозил детскую волейбольную команду. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает НСН.
ЧП случилось на 213 километре трассы Р-255 в Топкинском районе. В автобусе ехала детская волейбольная команда из Ханты-Мансийска — 11 школьников, а также один сопровождающий.
После возгорания дети вышли из автобуса, а водитель и воспитатель смогли справиться с огнем. После этого команда продолжила поездку на другом автобусе.
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