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Пассажирский автобус перевернулся в Старополье
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Пассажирский автобус перевернулся в Старополье 

Газета.Ru 3 часа назад
Автобус с 18 пассажирами перевернулся в Ставропольском крае на территории Минераловодского района. Один человек погиб, четверо пострадали, передает НСН.
По предварительной версии, водитель рейса «Махачкала — Кисловодск» уснул за рулем. Автобус выехал за пределы трассы в кювет и опрокинулся.
На месте происшествия погибла 38-летняя жительница Дагестана, четыре пассажира получили травмы разной степени тяжести. Как стало известно, водителя за последние два года неоднократно привлекали к административной ответственности за различные нарушения ПДД.
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