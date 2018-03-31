Пассажирский автобус перевернулся в Старополье

Автобус с 18 пассажирами перевернулся в Ставропольском крае на территории Минераловодского района. Один человек погиб, четверо пострадали, передает НСН.

По предварительной версии, водитель рейса «Махачкала — Кисловодск» уснул за рулем. Автобус выехал за пределы трассы в кювет и опрокинулся.

На месте происшествия погибла 38-летняя жительница Дагестана, четыре пассажира получили травмы разной степени тяжести. Как стало известно, водителя за последние два года неоднократно привлекали к административной ответственности за различные нарушения ПДД.