ЕС внедряет систему автоматического вызова служб спасения при авариях

Еврокомиссия сообщает, что с 31 марта так называемая система экстренного вызова «eCall» станет обязательной по всему Евросоюзу для новых моделей пассажирских машин. Соответствующее законодательство было принято в ЕС еще в 2015 году, напоминает ЕК.

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) уточняет, что «производители автомобилей с субботы, 31 марта, будут оснащать все новые модели машин и автофургонов системой eCall».

ACEA приветствует внедрение этой системы, «которая стала возможной благодаря огромным инвестициям», сделанным представителями автопромышленности, говорится в сообщении ассоциации.

"Система eCall автоматически набирает единый европейский номер экстренной помощи 112 в случае серьезных ДТП. При помощи европейской спутниковой навигационной системы Galileo, она сообщает место нахождения автомобиля аварийным службам", — уточняет ЕК в своих материалах, посвященных eCall.

Эту систему связи можно будет задействовать и в ручном режиме, отмечает Еврокомиссия. Следовательно, даже очевидцы происшествий смогут, нажатием специальной кнопки у себя в машине, сообщить при помощи этой системы сведения о местонахождении ДТП.

Скорость реакции

По данным Еврокомиссии, за 2016 год порядка 25,5 тысячи человек погибли на дорогах 28 государств Евросоюза, а 135 тысяч получили серьезные травмы.

Целью новой системы eCall является повышение безопасности дорожного движения за счет оказание оперативной помощи автомобилистам, попавшим в происшествия в любой точке Европейского союза, свидетельствуют материалы ЕК.

"eCall обладает потенциалом к спасению множества жизней за счет сокращения времени реагирования экстренных служб. Это означает, что скорая помощь, пожарные расчеты и полиция смогут вмешиваться в ситуацию настолько быстро, насколько это возможно", — считают в ассоциации ACEA.

По оценкам, система eCall может вдвое и даже более сократить время реагирования на экстренные случаи с участием автомобилей, «тем самым спасая каждый год сотни жизней, а также уменьшая последствия травм», сообщает ЕК.

Благодаря eCall тяжесть травм может быть значительно снижена в десятках тысяч случаев, считает Еврокомиссия.

ЕК планирует дать дополнительные предложения по повышению безопасности на дорогах в нынешнем году для возможности спасения еще большего количества жизней, отмечается в ее материалах.