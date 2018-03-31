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Массовое отключение света в Краснодаре помогло выявить недочеты в работе торговых центров
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Массовое отключение света в Краснодаре помогло выявить недочеты в работе торговых центров 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Живая Кубань
КРАСНОДАР, 31 марта. /ТАСС/. Произошедшее накануне отключение электроснабжения в Краснодаре, оставившее без света почти 70 тыс. человек, помогло выявить ряд недочетов в системах безопасности торговых и развлекательных центров. Чтобы их устранить, будут доработаны требования к ТЦ и проведены дополнительные учения, сообщил ТАСС первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко.
Ранее сообщалось, что в пятницу вечером из-за аварии на подстанции в Краснодаре без света остались несколько микрорайонов — около 68 тыс. человек. Электроснабжение восстановили через несколько часов. После этого в социальных сетях появились сообщения о том, что посетителям торговых комплексов во время отключения было сложно выйти из зданий.
"Уже отреагировали на ситуацию, в том числе благодаря сообщениям в соцсетях, потому что вчерашнее отключение показало, что недочеты есть, и это неправильно, их надо устранять. Естественно, должны быть на случай отключений автономные источники питания, фонари. Будут проводить дополнительную работу с сотрудниками ЧОП, проводить инструктажи — как вести себя при нештатных ситуациях такого рода. Потому что охрана порядка — это не только смотреть, чтобы не было драк и краж; в случае какой-то непредвиденной ситуации охрана должна быть в состоянии помочь людям, вывести их из здания", — сказал Алексеенко.
Он заявил, что проверки и учения будут идти на каждом объекте до тех пор, пока не удастся устранить все недочеты. Это коснется и новых требований, включенных в перечень после произошедшей в пятницу аварии на сетях. Уже составлен график дополнительных учений.
Пожар произошел в Кемерове 25 марта в здании торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. После трагедии в Кемерове губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проверить безопасность всех торговых и развлекательных центров в крае, сейчас в них проходят инспекции.
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