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«С другим она была»: жертвой дагестанского ревнивца стала сотрудница Роспотребнадзора
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«С другим она была»: жертвой дагестанского ревнивца стала сотрудница Роспотребнадзора 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Приехавшая в дагестанский Хасавюрт 32-летняя уроженка Чечни пала жертвой ревнивого возлюбленного, насмерть забившего ее камнями посреди проезжей части. Бесчеловечное убийство попало в объектив камеры наблюдения.
"У себя дома с другим она была, и я достал ее. Взял я ее, посадил в машину, она начала со мной ругаться, драться, мы вместе с водителем вытащили ее из салона. От злости я ее ударил один-два раза, потом я уже не помню. Я не хотел, чтобы так получилось, но уже не в себе был", — признался на допросе 25-летний Анар.
Местом расправы стало Махачкалинское шоссе, напротив торгового дома «Башир». Именно тут ранним утром 30 марта ревнивец и «высадил» невесту — сотрудницу Центра гигиены и эпидемиологии республиканского управления Роспотребнадзора. Таксист оставил пару наедине — женщина лежала посреди проезжей части и боялась пошевелиться, чтобы не вызвать новый приступ гнева Анара. Отбежав в сторону, он вернулся с булыжником, которым нанес шесть ударов по голове своей пассии. От полученных травм женщина, у которой, по некоторым данным, остались трое маленьких детей, скончалась.
Никто из проезжавших мимо водителей не притормозил и не остановил потерявшего контроль молодого человека. С места ревнивец скрылся, но спустя несколько часов его задержали. Знакомые предположили, что он находился под воздействием наркотиков.
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