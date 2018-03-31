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Lexus забавно поздравил своих водителей с 1 апреля
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Lexus забавно поздравил своих водителей с 1 апреля 

Car.ru 9 минут назад
Фото: Car.ru
В канун 1 апреля Lexus выложил в сеть забавное видео.
По его сценарию машину для клиента можно подобрать по его ДНК.
Сюжет вкратце таков. Будущий покупатель приходит к дилеру Lexus и оставляет собственную слюну в специальной емкости. Через несколько дней к клиенту приезжает новенький автомобиль, полностью соответствующий его предпочтениям. Например, опции включают в себя тонированное стекло и специальную регулировку сидений.
Все продумано до мелочей и даже учтены физиологические особенности владельца автомобиля. Так, если человек маленького роста, то машина будет иметь пониженную подвеску. Когда хозяину по душе определенные запахи, салон пропитывается ними. Близорукому человеку производитель готов подобрать лобовое стекло с соответствующими диоптриями.
Видео демонстрирует, что и автомобиль подчиняется ДНК своего хозяина. Так, машина поедет только тогда, когда он поплюет на руль. Поэтому налицо своеобразная защита от угона.
Интересно, что в этом году активность по розыгрышам среди автокомпаний невелика. Только Honda упомянула о родстере CR-V с необычным внешним видом.
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