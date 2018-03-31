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На трассе Орёл-Тамбов не разъехались два автомобиля
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На трассе Орёл-Тамбов не разъехались два автомобиля 

РИА 57 29 минут назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 30 марта, в Свердловском районе Орловской области.
По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение об аварии на 47 километре автодороги Орёл-Тамбов поступило в дежурную часть в 10:28. Прибывшие на место происшествия сотрудники Свердловского местного пожарно-спасательного гарнизона выяснили, что на трассе столкнулись два автомобиля. Одна из машин Kia, марка второй не указывается.
Имеются пострадавшие, сообщили в пресс-службе МЧС. Автомобили получили механические повреждения. Подробности аварии пока не уточняются. Сотрудники ГИБДД по факту ДТП проводят проверку.
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