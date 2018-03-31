Водитель маршрутки в Ставрополе не берёт с беременных денег за проезд

Водитель маршрутки № 21 в краевом центре стал «героем месяца» из-за своего отношения к пассажирам, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации Ставрополя.

Благодарные горожане рассказали членам транспортной комиссии, что маршрутка, которой управляет Сейран Дадамян всегда находится в идеальном порядке. Водитель максимально корректен и очень внимателен к пассажирам, особенно к детям, пожилым и инвалидам. Водит аккуратно, соблюдает правила дорожного движения. А с беременных женщин денег за проезд зачастую не берёт совсем.

Таких водителей, к сожалению, не так много. Чаще пассажирам приходится сталкиваться с противоположным. Транспортная комиссия рассмотрела также жалобы горожан на водителя автобуса № 10. Пассажиры обвиняли его в нарушениях ПДД. Лихача уволили.