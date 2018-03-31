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Водитель маршрутки в Ставрополе не берёт с беременных денег за проезд
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Водитель маршрутки в Ставрополе не берёт с беременных денег за проезд 

АиФ Ставрополье 14 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Водитель маршрутки № 21 в краевом центре стал «героем месяца» из-за своего отношения к пассажирам, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации Ставрополя.
Благодарные горожане рассказали членам транспортной комиссии, что маршрутка, которой управляет Сейран Дадамян всегда находится в идеальном порядке. Водитель максимально корректен и очень внимателен к пассажирам, особенно к детям, пожилым и инвалидам. Водит аккуратно, соблюдает правила дорожного движения. А с беременных женщин денег за проезд зачастую не берёт совсем.
Таких водителей, к сожалению, не так много. Чаще пассажирам приходится сталкиваться с противоположным. Транспортная комиссия рассмотрела также жалобы горожан на водителя автобуса № 10. Пассажиры обвиняли его в нарушениях ПДД. Лихача уволили.
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