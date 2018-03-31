Приморец лишился автомобиля, оставив его в открытом гараже с ключами зажигания

В дежурную часть полиции Чугуевки поступило заявление жителя села Новомихайловка о краже автомобиля, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю. Причиненный потерпевшему ущерб составил 100 тысяч рублей.

На место происшествия прибыли полицейские, которые опросили потерпевшего и очевидцев. По словам владельца авто, неизвестные путем свободного доступа похитили его автомобиль марки Toyota Caldina.

В полиции возбудили уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.