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Приморец лишился автомобиля, оставив его в открытом гараже с ключами зажигания
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Приморец лишился автомобиля, оставив его в открытом гараже с ключами зажигания 

Primpress 24 минуты назад
Фото: Primpress
В дежурную часть полиции Чугуевки поступило заявление жителя села Новомихайловка о краже автомобиля, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю. Причиненный потерпевшему ущерб составил 100 тысяч рублей.
На место происшествия прибыли полицейские, которые опросили потерпевшего и очевидцев. По словам владельца авто, неизвестные путем свободного доступа похитили его автомобиль марки Toyota Caldina.
В полиции возбудили уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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