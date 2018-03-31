У Camry поршни не той системы

Странно, но знаменитый японский андон не помог и в двигателях Toyota Camry нового поколения оказались поршни большего диаметра, чем требуется. Видимо, ошибка произошла на этапе сборки. Из-за этого в США организована срочная сервисная кампания.

К счастью, ошибка не критична. Из-за неправильных поршней двигатель работает более грубо, издает посторонние звуки и сильно дымит через выхлопную трубу. Так же может произойти снижение мощности или полная остановка автомобиля на дороге.

Сообщается, что неисправность обнаружена в 1730 автомобилях проданных в США. Работы будут выполнены за счет производителя. Пострадавшим заменят двигатель на новый.

Фото: Toyota