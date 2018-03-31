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У Camry поршни не той системы
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У Camry поршни не той системы 

Car-Mania 1 час назад
Фото: Car-Mania
Странно, но знаменитый японский андон не помог и в двигателях Toyota Camry нового поколения оказались поршни большего диаметра, чем требуется. Видимо, ошибка произошла на этапе сборки. Из-за этого в США организована срочная сервисная кампания.
К счастью, ошибка не критична. Из-за неправильных поршней двигатель работает более грубо, издает посторонние звуки и сильно дымит через выхлопную трубу. Так же может произойти снижение мощности или полная остановка автомобиля на дороге.
Сообщается, что неисправность обнаружена в 1730 автомобилях проданных в США. Работы будут выполнены за счет производителя. Пострадавшим заменят двигатель на новый.
Фото: Toyota
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