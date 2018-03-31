Приступ эпилепсии за рулем, повисшая на ограждении машина, и спор тюменцев из-за проезда: дорожное видео за неделю

Обстановка на дорогах Тюменской области на этой неделе была относительно спокойной. Практически все аварии, попавшие в объектив видеорегистраторов и мобильных телефонов, обошлись без пострадавших.

Массовое ДТП и автопожар из-за приступа эпилепсии

В четверг, 29 марта, на улица Мориса Тореза в Тюмени столкнулись четыре машины: Citroen Lada Priora, грузовой автомобиль Shacman и Toyota Camry. Массовое ДТП спровоцировал водитель японской машины. У мужчины прямо за рулем случился приступ эпилепсии. По информации ГИБДД, в этой аварии никто не пострадал, но автомобиль Citroen после столкновения загорелся.

Приступ эпилепсии за рулем_2018-03-30 В центре Тюмени Lada снесла светофор

Во вторник на пересечении улиц Республики и Профсоюзной столкнулись Lada Kalina Renault . В результате этого ДТП пострадал один человек.

ГИБДД рассказали, что водитель отечественной легковушки решил проскочить перекресток на красный. После столкновения с Renault его машина врезалась в светофор. Сам виновник ДТП не пострадал, а вот водителю иномарки — мужчине 1985 года рождения — в этот день понадобилась помощь врачей.

Водитель Lada снёс светофор

Машина такси заскочила на ограждение

Утром 27 марта на улице Закалужской в Тюмени водитель такси едва не улетел с дороги. Машину остановило металлическое ограждении. В ГИБДД рассказали, что в этой аварии никто не пострадал.

Приступ эпилепсии за рулем2_2018-03-30 Грузовик сети «Красное и белое» лег на бок В минувшую субботу, 24 марта, на 21-м километре дороги «Подъезд к Тюмени» Белозерского района Курганской области перевернулся грузовик торговой сети «Красное и белое».

— 44-летний водитель Isuzu не справился с управлением, и его машина перевернулась. Мужчина при аварии не пострадал, — рассказали нашим коллегам из 45.ru в отделении пропаганды ГИБДД Курганской области.

На видео, появившемся во «ВКонтакте», видно, как на обочине рядом с опрокинувшейся машиной остановились еще два грузовика «Красного и белого». Был ли перевернувшийся грузовик порожним или перевозил алкогольную продукцию — не сообщается.

Приступ эпилепсии за рулем3_2018-03-30 Бешеная маршрутка

В пятницу, 30 марта, видеорегистратор читателя 72.ru запечатлел нарушение ПДД водителем маршрутки. Увидев в зеркало общественный транспорт, двигающийся на высокой скорости, автор ролика решил притормозить и не прогадал. Маршрутка, водитель которой в последний момент все же решил включить поворотник, ушла с Республики на Максима Горького со второго ряда. Этот лихой маневр был записан в центре Тюмени около полудня.

Приступ эпилепсии за рулем4_2018-03-30 Тюменцы не смогли разъехаться на Механической

Упертый тюменский водитель устроил у драмтеатра серьезный затор. На узкой проезжей части улицы Механической по обе стороны были припаркованы машины, и движение осуществлялось лишь по одной полосе. Тюменец, находившийся за рулем автомобиля ŠKODA, решил, что его должны пропустить. Пока мужчину уговаривали сдать немного назад, на улице образовалась настоящая пробка.

Дорожный конфликт на Механической

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