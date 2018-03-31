В Ессентуках водитель сбил на переходе мужчину с ребёнком на руках

Мужчина с шестилетней девочкой на руках, пересекавший дорогу по переходу, попал под колёса автомобиля, сообщили STAV.AIF.RU в краевом УГИБДД

Инцидент произошёл около восьми вечера 30 марта на улице Ермолова в Ессентуках.

Водитель « ВАЗ 2111» не заметил людей на проезжей части и совершил наезд. Ребёнок получил тяжёлые травмы головы. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение центральной городской больницы.

В ГИБДД отмечают, что в момент аварии шёл дождь, погодные условия сильно ограничивали видимость. На одежде пешеходов не было никаких световозвращающих элементов.