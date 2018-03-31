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В Ессентуках водитель сбил на переходе мужчину с ребёнком на руках
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В Ессентуках водитель сбил на переходе мужчину с ребёнком на руках 

АиФ Ставрополье 15 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Мужчина с шестилетней девочкой на руках, пересекавший дорогу по переходу, попал под колёса автомобиля, сообщили STAV.AIF.RU в краевом УГИБДД.
Инцидент произошёл около восьми вечера 30 марта на улице Ермолова в Ессентуках.
Водитель «ВАЗ 2111» не заметил людей на проезжей части и совершил наезд. Ребёнок получил тяжёлые травмы головы. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение центральной городской больницы.
В ГИБДД отмечают, что в момент аварии шёл дождь, погодные условия сильно ограничивали видимость. На одежде пешеходов не было никаких световозвращающих элементов.
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