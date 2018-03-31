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В Мексике произошла стрельба во время пасхального шествия
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В Мексике произошла стрельба во время пасхального шествия 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Инцидент произошел, когда двое мужчин угнали автомобиль.
По данным издания, одного преступника застрелили полицейские, второй скончался в автомобиле.
Среди участников шествия никто не пострадал.
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