В Оренбурге установили 10 новых дорожных знаков

В Оренбурге за прошедшую рабочую неделю установили 10 новых дорожных знаков, отремонтировали светофоры и восстановили искусственные дорожные насыпи.

Светофоры установили на пр. Парковый — ул. Ташкентская, ул. Цвиллинга — ул. Попова, ул. Шевченко — ост. «Почта».

Также в городе появились 10 новых дорожных знаков: «Место стоянки», «Зона действия» на постах ГИБДД при въезде в город, «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства», «Остановка запрещена», «Место стоянки», «Зона действия» на постах ГИБДД при въезде в город, Нежинское шоссе — Тубдиспансер, ул. Кирова — ул. Пушкинская.

Сотрудники дорожной службы восстановили искусственные насыпи на ул. Дружбы № 7/1 и ул. Народная № 16. По Оренбургу сменили 13 дорожных знаков, ещё три поставили заново.

Отремонтированы светофоры на ул. Краснознаменная — ул. Советская, ул. Пушкинская — ул. 9 Января. На ул. Салмышская № 76 отремонтирована кнопка, а на Загородном шоссе — ул. Автомобилистов, ул. Просторная — заменена.