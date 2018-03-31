Дорожное видео недели: пьяное ДТП с замом Дёмина, жёсткие авторазборки и милый зайчик на парковке

Совершенно непонятно, что может заставить второго по рангу гаишника области пьяным сесть за руль, а после аварии удирать от своих подчинённых. Но такая история на этой неделе в Екатеринбурге произошла. Теперь Александра Юнусова уволят из органов. Получается, что этот проступок стоил ему карьеры. Всем урок.

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Сегодня помогает разобрать записи постоянный автоэксперт E1.RU Дмитрий Ларионов

Погоня за пьяным гаишником

Эта история совершенно не укладывается в голове: высокопоставленный гаишник пьяным садится за руль, попадает в аварию, а потом удирает с места ДТП, но его догоняют и оформляют. Большие молодцы из шестой роты городской ГИБДД

— Из видео не совсем понятно, в какой момент произошло столкновение. Но можно предположить, что именно в тот момент, когда один автомобиль подрезает другой, произошло касание. Сначала один подрезал второго, потом второй первого. Складывается впечатление, что два водителя друг друга стоят — оба ведут себя на дороге странно, понятно, почему произошло ДТП.

Дорожные разборки

Два автомобилиста повздорили на улице Луганской. Конфликт начался из-за того, что водитель Toyota Camry перестроился из крайнего правого ряда в левый прямо перед носом у Fiat Albea . Водитель последнего посчитал, что манёвр был совершён слишком резко, и вновь объехал Toyota. Казалось бы, конфликт на этом должен был закончиться, но не тут-то было! Мужчина на Camry бросился догонять Fiat, в котором ехал молодой человек со своей девушкой. Несколько раз неадекватный водитель пытался подрезать своего оппонента.

Развязка дорожного конфликта произошла на съезде с Луганской на Объездную. Там водитель Toyota сумел обогнать Fiat и затормозить его.

— Он выскочил из машины и закричал, что в следующий раз будет разговаривать со мной совсем по-другому, — рассказал владелец Fiat Дмитрий. — По моей машине он бил кулаками и со второго раза сумел разбить в углу лобовое стекло (правда, на видеозаписи этот момент остался за кадром).

Сразу после этого автохам на Toyota уехал, а Дмитрий отправился писать заявление в полицию, где ему пообещали найти агрессивного водителя.

— Совершенно явный неадекват. Ему не место на дороге. Да, его подрезали, но всякое бывает. Это не оправдание тому, что произошло после этого. Думаю, что ему грозит уголовка, если ущерб сочтут значительным.

Забыл пропустить

Тут виновник очевиден, но наш эксперт подметил, что на этом перекрёстке движение организовано не совсем безопасно.

— Там очень широкая разделительная полоса — около 40 метров. Думаю, что тут было бы правильно установить дополнительный светофор. Это бы повысило безопасность. К примеру, на некоторых перекрёстках на Ленина есть дополнительные светофоры (например, на Ленина — Бажова), хотя там разделительная полоса всего 15 метров.

Зайчик на парковке

На Базовом заяц выбежал из леса и прыгал по парковке.

— Это очень милое видео. Тут больше ничего и не скажешь.

Скрутили неадеквата

На Сортировке неадекватный мужик бросался на машины прямо на дороге, пытался садиться внутрь, а в итоге пробил своим телом лобовое стекло Volkswagen Jetta . После этого водители вместе с прохожими скрутили мужчину и стали дожидаться полицию.

— Ему грозит уголовная ответственность за умышленное повреждение имущества. Но может так случиться, что его признают невменяемым. В этом случае его освободят от уголовки, но за нанесённый ущерб он всё равно должен будет ответить.

Собака-вожак

Смешное видео сняли на трассе под Нижним Тагилом: собака вела за собой колонну автомобилей, а водители при этом покорно следовали за ней.

— Самое удивительное, что я не слышу ни одного сигнала. Хотя собака наверняка бы испугалась и убежала с дороги.

«Вот он, красавчик»

Читатель снял, как ради кортежа секретаря Совбеза перекрывают улицы в центре Екатеринбурга. Видео лучше смотреть со звуком — автор смешно комментирует. Плохо только, что ради рядового, по сути, чиновника, гаишникам приходится создавать неудобства для сотен горожан.

— Посмотрите на опыт европейских стран, где мэры и губернаторы на работу на трамвае ездят. Не понимаю, зачем нужны такие перекрытия. Эти же люди должны обслуживать население, а они лишь создают для него проблемы. Что ему мешало проехать с мигалками без перекрытий? Я понимаю, когда речь идёт о президенте, но не ради же каждого чиновника перекрывать дороги.

Плати за ключ

Екатеринбурженка, выйдя из фитнес-клуба после занятия, обнаружила, что на двери её автомобиля висит навесной замок.

— Провела два часа в тренажёрном зале. Пока занималась, кто-то повесил железный замок на ручку двери машины и записку с просьбой скинуть 2850 рублей на QIWI-кошелёк . После перечисления суммы должны сообщить, где лежит ключ. В выходные будем замок распиливать, — рассказала она.

Платить деньги вымогателю она не стала, а отправилась в сервис.

— На самом деле есть инструменты, которые позволяют снять этот замок безо всякого вреда. Но в любом случае выкуп за ключ платить не надо. Даже если в сервисе придётся отдать больше, то лучше уж так, чем поощрять вымогателя.

Мигом сгорел

На автостанции в Нижней Туре загорелся рейсовый автобус. Как рассказал Е1.RU очевидец, сперва у автобуса загорелось колесо, а потом огонь перекинулся дальше.

— Тут явно без технической неисправности не обошлось. Хорошо, что жертв не было.

Улица без хозяина

Жители дома № 53 по улице Татищева в Екатеринбурге с трудом выезжают из дворов. Дело в том, что проезд, который находится между домами и главной дорогой по Татищева, завален снегом. По словам жильцов, за зиму дорогу ни разу никто не почистил. Это происходит потому, что у дороги нет владельца. И это рядом с новым участком Татищева, который построили к чемпионату мира.

— У нас аналогичная история. Мне в администрации сообщили, что ничего не могут сделать, так как дорога передана на баланс. Но потом глава района обещал, что её вскоре передадут городу, но вот только за эту зиму её ни разу не убирали.

Два нарушителя

Водитель на Mitsubishi Lancer стал виновником серьёзной аварии на Объездной. Он не захотел пережидать запрещающий сигнал светофора и продолжил движение. В это же время налево поворачивала Toyota Camry. Её водитель, скорее всего, даже и не видел Mitsubishi, так как видимость перекрывала ГАЗель, которая остановилась на красный свет.

На записи видно, что водитель Mitsubishi нарушил два пункта правил дорожного движения. Во-первых, он проехал перекрёсток на красный сигнал светофора. Во-вторых, ехал прямо по ряду, который предназначен исключительно для поворота направо.

— ДТП очень простое. Дело не в ряде, по которому ехал Mitsubishi, а в том, что горел красный свет. Просто за компанию проехал, такое часто бывает. Виновник — только водитель Mitsubishi.