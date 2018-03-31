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Лучшие иномарки, которые можно купить в бюджете до 350 тысяч рублей
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Лучшие иномарки, которые можно купить в бюджете до 350 тысяч рублей 

Daily-Motor 21 минуту назад
Фото: Daily-Motor
Daily-Motor.ru продолжает рубрику с публикацией лучших предложений на вторичном автомобильном рынке в сегменте иномарок. На этот раз пришло время машин, стоимость которых составляет не более 350 тысяч рублей.
Пожалуй, начнем с конца.
Пятое место — Mitsubishi Lancer девятого поколения
Очень хороший автомобиль за свои деньги, правда найти «живой» экземпляр будет не так-то просто, хотя все-таки возможно. Примерная ценовая вилка этой модели в более-менее неплохом техническом и визуальном состоянии 320-340 тысяч рублей. Отличный, прогнозируемый и надежный автомобиль, который действительно стоит своих денег.
Четвертое место — Chevrolet Lacetti
В бюджете 300-350 тысяч рублей эта машина определенно входит в наш ТОП-5. Надежный, понятный и просторный автомобиль, которые легко обслуживать. Несмотря на достаточно скучный дизайн, который устроит, наверно, лишь семейных людей в возрасте, этой предложение на вторичном рынке стоит внимания.
Третье место место: Renault Logan/Renault Sandero
Поистине неубиваемые автомобили, которые пользуются большим спросом на вторичном рынке, особенно со стороны перекупов. Правда есть один нюанс — лучше покупать версии с механической коробкой, избегая варианты с «автоматом».
Второе место — Nissan Almera Classic
Найти «Альмеру» в хорошем состоянии будет непросто. Если вам достанется «мертвый» экземпляр, то готовьтесь к длительному устранению всех «болячек», которые проявляются в автомобилях с большим пробегом. В остальном, если удастся наткнуться на хороший вариант, Almera Classic будет служить вам очень долго.
Первое место — Kia Rio второго поколения
По нашему мнению лучшее предложение на вторичном авторынке в бюджете до 350 тысяч рублей. Этот автомобиль обладает весьма просторным салоном, отличным набором опций, хорошим внешним дизайном, а также доступными кузовными запчастями. При этом в будущем продать Rio будет не сложно, ведь этот автомобиль, согласно статистике, является одним из самых ликвидных в нашей стране.
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