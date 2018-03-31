На Салмышской «Калина» сбила женщину с ребёнком на пешеходном переходе 

Дорожная авария в Оренбурге произошла на улице Салмышской. В ДТП есть пострадавшие.
Как удалось установить сотрудникам полиции, на улице Салмышской напротив дома № 16/2 на нерегулируемом пешеходном переходе «Лада Калина» сбила женщину и ребенка. ДТП произошло в шестом часу вечера.
Женщина держала на руках ребенка, когда переходила дорогу.
В результате аварии и женщина, и ребенок получили травмы. Пострадавшие обращались к медикам, которые оказали им необходимую помощь и отпустили домой.
Инспекторы ДПС уже начала проверку по факту ДТП.