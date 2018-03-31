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Пробитые колеса и дырка в радиаторе: пять машин угодили в яму на проспекте Нагибина
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Пробитые колеса и дырка в радиаторе: пять машин угодили в яму на проспекте Нагибина 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В Ростове на проспекте Михаила Нагибина водителей ждет неприятный сюрприз — глубокая яма, занимающая всю правую полосу проезжей части. В ночь с 30 по 31 марта в нее угодили пять машин.
Как рассказали очевидцы, буквально за десять минут четыре автомобиля здесь пробили колеса. А затем Renault тоже попал в яму. В итоге у машины повредился радиатор.
— Дорожники заделали этот провал асфальта еще полтора месяца назад. Но качество ремонта, как мы видим, оставляет желать лучшего, — рассказал местный житель Константин.
В конце прошлого года десятки машин повредились из-за ямы, образовавшейся на улице Плиева.
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