Пробитые колеса и дырка в радиаторе: пять машин угодили в яму на проспекте Нагибина

В Ростове на проспекте Михаила Нагибина водителей ждет неприятный сюрприз — глубокая яма, занимающая всю правую полосу проезжей части. В ночь с 30 по 31 марта в нее угодили пять машин.

Как рассказали очевидцы, буквально за десять минут четыре автомобиля здесь пробили колеса. А затем Renault тоже попал в яму. В итоге у машины повредился радиатор.

— Дорожники заделали этот провал асфальта еще полтора месяца назад. Но качество ремонта, как мы видим, оставляет желать лучшего, — рассказал местный житель Константин.

В конце прошлого года десятки машин повредились из-за ямы, образовавшейся на улице Плиева.