Краснодарцам вернули свет. Авария, лишившая электричества 68 тысяч горожан, ликвидирована 

Авария в Краснодаре сейчас полностью устранена. К утру субботы энергетики восстановили энергоснабжение в нескольких микрорайонах, лишившихся света в результате аварии на подстанции «Западная-2». Напомним, что аварии на подстанции «Западная-2» в ночь на пятницу произошла в пятницу примерно в 23.15. Из-за нее без света остались около 68 тысяч жителей Краснодара.
В итоге обесточенными оказались три городских подстанции. Произошли отключения высоковольтных линий электропередачи. В результате без света части частично или полностью остались микрорайоны Фестивальный, Юбилейный, Сельскохозяйственный институт, Славянский, Энка.
В других территориях краевого центра наблюдались кратковременные отключения или лишь снижение напряжения в сети.
Как сообщили в пресс-службе «Кубаньэнерго», специалисты компании к настоящему моменту полностью восстановили подачу энергии. Для этого были задействованы 6 аварийных бригад Краснодарского филиала Кубаньэнерго.
Напомним, что как сообщал «ФедералПресс» ранее, 14 февраля в Краснодаре около половины третьего начали массово отключать электричество. В администрации города рассказали, что на ТЭЦ произошла аварийная остановка двух турбин.