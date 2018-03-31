Ещё
Краснодарцам вернули свет. Авария, лишившая электричества 68 тысяч горожан, ликвидирована
Далее:
Читайте также:
Ещё

Краснодарцам вернули свет. Авария, лишившая электричества 68 тысяч горожан, ликвидирована 

РИА «ФедералПресс» 13 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Авария в Краснодаре сейчас полностью устранена. К утру субботы энергетики восстановили энергоснабжение в нескольких микрорайонах, лишившихся света в результате аварии на подстанции «Западная-2». Напомним, что аварии на подстанции «Западная-2» в ночь на пятницу произошла в пятницу примерно в 23.15. Из-за нее без света остались около 68 тысяч жителей Краснодара.
В итоге обесточенными оказались три городских подстанции. Произошли отключения высоковольтных линий электропередачи. В результате без света части частично или полностью остались микрорайоны Фестивальный, Юбилейный, Сельскохозяйственный институт, Славянский, Энка.
В других территориях краевого центра наблюдались кратковременные отключения или лишь снижение напряжения в сети.
Как сообщили в пресс-службе «Кубаньэнерго», специалисты компании к настоящему моменту полностью восстановили подачу энергии. Для этого были задействованы 6 аварийных бригад Краснодарского филиала Кубаньэнерго.
Напомним, что как сообщал «ФедералПресс» ранее, 14 февраля в Краснодаре около половины третьего начали массово отключать электричество. В администрации города рассказали, что на ТЭЦ произошла аварийная остановка двух турбин.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Во Владимире вспыхнул автобус с журналистами, ехавшими на проверку ТЦ Под Сысертью женщина-водитель насмерть сбила подростка Центр столицы Сахалина сутки оставался без воды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беспокойная Мара: стритрейсерша без прав попалась за рулем207
Россияне отреагировали на штрафы из-за светоотражающих жилетов76
Маршрутка пыталась уехать с зажатым в дверях ребенком1
Разрешить тонировку
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем219
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
00:51
«Заметили дым и побежали»: в Петербурге загорелся автосалон
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение