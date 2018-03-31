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Водителю из Ульяновска, сбившему двух сотрудников Росгвардии, дали 3 года
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Водителю из Ульяновска, сбившему двух сотрудников Росгвардии, дали 3 года 

АиФ — Ульяновск 13 часов назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Вынесен приговор 34-летнему жителю Ульяновска, преднамеренно наехавшему на двух сотрудников Росгвардии. Совершил он это, желая отбить задержанного за правонарушение товарища.
Преступление было совершено 1 мая 2017 года у перекрестка улицы Хрустальной и проспекта Гая. Патруль Росгвардии задержал местного жителя за административное правонарушение. Задержанный позвонил своему знакомому. Тот приехал на место на своей иномарке и, желая организовать побег задержанного, наехал на двух сотрудников Росгвардии.
За применение насилия в отношении представителя власти водителя приговорили к 3 годам колонии строгого режима.
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