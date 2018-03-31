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АВИЛОН BMW ВЕРИТ: ВАЖЕН КАЖДЫЙ ЖЕСТ.
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АВИЛОН BMW ВЕРИТ: ВАЖЕН КАЖДЫЙ ЖЕСТ. 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Управляйте одним движением руки.
BMW имеет давние традиции в формировании автомобильного будущего.
Потому что мы знаем, что лучший способ предсказать будущее — это создать его.
С совершенно новым BMW 7 серии мы уже сегодня создаем роскошь будущего. Инновационная функция, используемая в новом BMW 7 серии — система управления жестами BMW и парковка с дистанционным управлением устанавливают новые стандарты премиальных автомобилей. Кроме того, впервые в автомобиль BMW встроен сенсорный планшет BMW Touch Command, с помощью которого можно управлять основными функциями автомобиля с любого сидения.
BMW 7 серии в АВИЛОН — это индивидуальный подход к каждому клиенту. И это не пустой звук, а внимание на каждом этапе от момента звонка до момента выдачи автомобиля.
BMW 7 серии в АВИЛОН в марте представлены от 4 690 000 рублей.
Убедитесь лично — если BMW, то в АВИЛОН.
АВИЛОН
Официальный дилер BMW  г. Москва, Волгоградский пр-т, д.41, стр.1, тел: +7 (495) 730-44-45  МО, г. Котельники, Коммерческий проезд, 10, тел: +7 (495) 730-11-15  www.bmw-avilon.ru
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