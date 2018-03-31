АВИЛОН BMW ВЕРИТ: ВАЖЕН КАЖДЫЙ ЖЕСТ.

Управляйте одним движением руки.

BMW имеет давние традиции в формировании автомобильного будущего.

Потому что мы знаем, что лучший способ предсказать будущее — это создать его.

С совершенно новым BMW 7 серии мы уже сегодня создаем роскошь будущего. Инновационная функция, используемая в новом BMW 7 серии — система управления жестами BMW и парковка с дистанционным управлением устанавливают новые стандарты премиальных автомобилей. Кроме того, впервые в автомобиль BMW встроен сенсорный планшет BMW Touch Command, с помощью которого можно управлять основными функциями автомобиля с любого сидения.

BMW 7 серии в АВИЛОН — это индивидуальный подход к каждому клиенту. И это не пустой звук, а внимание на каждом этапе от момента звонка до момента выдачи автомобиля.

BMW 7 серии в АВИЛОН в марте представлены от 4 690 000 рублей.

Убедитесь лично — если BMW, то в АВИЛОН.

АВИЛОН

Официальный дилер BMW г. Москва, Волгоградский пр-т, д.41, стр.1, тел: +7 (495) 730-44-45 МО, г. Котельники, Коммерческий проезд, 10, тел: +7 (495) 730-11-15 www.bmw-avilon.ru