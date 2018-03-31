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ЕС внедрит систему автоматического вызова спасателей при ДТП
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ЕС внедрит систему автоматического вызова спасателей при ДТП 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
С 31 марта система экстренного вызова «eCall» станет обязательной по всему Европейскому союзу для новых моделей пассажирских автомобилей. Соответствующее законодательство было принято еще в 2015 году, передает РИА Новости.
"Система eCall автоматически набирает единый европейский номер экстренной помощи 112 в случае серьезных ДТП, — напоминает Еврокомиссия. — При помощи европейской спутниковой навигационной системы Galileo она сообщает место нахождения автомобиля аварийным службам".
Систему можно будет задействовать и в ручном режиме. Таким образом, очевидцы ДТП смогут, нажав специальную кнопку у себя в автомобиле, сообщить сведения о местонахождении аварии.
В 2016 году порядка 25,5 тысячи человек погибли на дорогах 28 стран ЕС, а 135 тысяч получили серьезные травмы.
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