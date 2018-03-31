На юге Афганистана двое военных погибли и трое ранены при взрыве мины

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости . Двое представителей вооруженных сил Афганистана погибли, трое получили ранения в результате подрыва мины в афганском городе Кандагар на юге страны, сообщает агентства Khaama Press со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел в 7.00 (5.30 мск). Взрывное устройство сработало, когда к нему приблизился автомобиль вооруженных сил страны. По данным местных властей, взорвалась магнитная мина. Данные о жертвах и пострадавших разнятся. Как сообщил представитель местной администрации, по меньшей мере двое военных были ранены.

Afghan soldiers suffer casualties in Kandahar city explosionhttps://t.co/TmjTaALPbc pic.twitter.com/zsE4eBrmV9

— Khaama Press (KP) (@khaama) 31 марта 2018 г.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как отмечает агентство, ситуация с безопасностью в последние несколько месяцев в южной провинции Кандагар несколько улучшилась, но в некоторых районах боевики по-прежнему нападают на местных жителей и военных.