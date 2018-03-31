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На юге Афганистана двое военных погибли и трое ранены при взрыве мины
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На юге Афганистана двое военных погибли и трое ранены при взрыве мины 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Двое представителей вооруженных сил Афганистана погибли, трое получили ранения в результате подрыва мины в афганском городе Кандагар на юге страны, сообщает агентства Khaama Press со ссылкой на источник в силовых структурах.
Инцидент произошел в 7.00 (5.30 мск). Взрывное устройство сработало, когда к нему приблизился автомобиль вооруженных сил страны. По данным местных властей, взорвалась магнитная мина. Данные о жертвах и пострадавших разнятся. Как сообщил представитель местной администрации, по меньшей мере двое военных были ранены.
Afghan soldiers suffer casualties in Kandahar city explosionhttps://t.co/TmjTaALPbc pic.twitter.com/zsE4eBrmV9
— Khaama Press (KP) (@khaama) 31 марта 2018 г.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
Как отмечает агентство, ситуация с безопасностью в последние несколько месяцев в южной провинции Кандагар несколько улучшилась, но в некоторых районах боевики по-прежнему нападают на местных жителей и военных.
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