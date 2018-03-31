Водитель автобуса поплатился за упавшую в салоне пассажирку

Водителя пассажирского автобуса, из-за которого пенсионерка упала в салоне, оштрафовали за нарушение Правил дорожного движения.

— Вчера утром «Волгобас» ехал по улице Еременко, — прокомментировали в пресс-службе региональной полиции. — Из-за резкого удара по тормозам в салоне на ногах не смогла устоять 66-летняя пассажирка. Женщина попала в больницу с травмой головы.

На водителя составили протокол за нарушение правил, которое закончилось серьезной травмой.

— Оказалось, что за плечами у мужчины было уже не одно нарушение, — уточнили в пресс-службе областного главка. — Водитель пассажирского автобуса получил сразу несколько штрафов.