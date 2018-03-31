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Транспортные услуги по перевозке псковских чиновников в Москву и Московскую область окажет фирма «Эллипс»
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Транспортные услуги по перевозке псковских чиновников в Москву и Московскую область окажет фирма «Эллипс» 

Псковская губерния 12 часов назад
Стал известен результат аукциона по оказанию автотранспортных услуг представителям администрации Псковской области для поездок в Москве и Подмосковье. Как сообщает «МК в Пскове», фирма-подрядчик после подачи письменной заявки будет должна в течение пяти часов предоставить заказчику не менее двух машин с водителями, которые должны легко ориентироваться в Москве. Псковичи будут выбирать среди трёх автомобилей: легкового бизнес-класса (например, Tоyota Camry), просто легкового автомобиля (например, Renault Fluence, Ford Focus) и кроссовера (например, Peugeot 4007). По итогам аукциона победила фирма «Эллипс», которая оказалась единственным участником торгов. Ей заплатят за услуги не более 500 тыс. рублей из бюджета Псковской области. Контракт будет действовать до 30 июня 2018 года включительно. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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