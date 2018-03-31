Часть Заозёрного встретила утро из-за аварии без воды

Как сообщает АО «Водный союз» в 10-55 31 марта в курганском микрорайоне Заозёрный, по адресу 2-м микрорайон, дом 12 произошла очередная авария на водопроводе. В настоящее время аварийно-ремонтная бригада компании приступила к устранению порыва сети. До завершения ремонтных работ без холодной воды останутся жители домов и потребители по адресам: 2 микрорайон, 3, 7, 12, 15, 20, 21, 22, 26, 6 (детский сад №122), 13 (детский сад №124), 16 (детский сад №126), 13а (дом ребенка), теплопункты №96, 121, 103.

Ранее ИА «Уральский меридиан» сообщало, что стопроцентный износ труб в городе зафиксирован у 93% коллектора, у 76% водопроводной сети. Недофинансированность коммунальной инфраструктуры ежегодно составляет 300 миллионов рублей. Только за февраль 2018 года, по данным АО «Водный союз», аварийных ситуаций на водоводе в столице Зауралья произошло 56, аварий канализации (коллектора) — 473.