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У КАМАЗа лопнуло колесо. Два человека погибли в страшной аварии на трассе Кудымкар-Гайны
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У КАМАЗа лопнуло колесо. Два человека погибли в страшной аварии на трассе Кудымкар-Гайны 

59.ru 12 часов назад
Фото: 59.ru
Вчера, 30 марта, в 17:30 на десятом километре трассы Кудымкар-Гайны у двигавшегося в сторону Кудымкара КАМАЗа лопнуло левое переднее колесо. 52-летний водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в Lada Vests. — В аварии погибли 27-летний водитель Vesta и его 56-летняя пассажирка, — рассказали 59.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Сейчас в МВД выясняют все обстоятельства происшествия. Ранее мы рассказывали о том, что семья погибшей в ДТП сотрудницы ГУФСИН ищет пермяков, доставших ребенка из машины.
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