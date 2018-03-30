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Под Волгоградом МАЗ смял «пятерку»: погибла 16-летняя пассажирка легковушки
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Под Волгоградом МАЗ смял «пятерку»: погибла 16-летняя пассажирка легковушки 

ria34.ru 30 марта 2018
Фото: ria34.ru
В Городищенском районе Волгоградской области в жутком ДТП погибла 16-летняя пассажирка легковушки.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне поздним вечером на автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград».
— Двигаясь со стороны Волгограда в сторону Камышина, 27-летний водитель ВАЗ-21053 выехал на встречную полосу и врезался в движущийся о встречном направлении МАЗ-5440, — пояснили в региональной полиции. — Водитель и 37-летний пассажир легковушки с различными травмами доставлены в больницу.
16-летняя девушка из этой машины серьезно пострадала. От полученных ран она скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи.
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