Под Волгоградом МАЗ смял «пятерку»: погибла 16-летняя пассажирка легковушки

В Городищенском районе Волгоградской области в жутком ДТП погибла 16-летняя пассажирка легковушки.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне поздним вечером на автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград».

— Двигаясь со стороны Волгограда в сторону Камышина, 27-летний водитель ВАЗ-21053 выехал на встречную полосу и врезался в движущийся о встречном направлении МАЗ-5440, — пояснили в региональной полиции. — Водитель и 37-летний пассажир легковушки с различными травмами доставлены в больницу.

16-летняя девушка из этой машины серьезно пострадала. От полученных ран она скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи.