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В центре Волгограда средь бела дня вспыхнула иномарка
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В центре Волгограда средь бела дня вспыхнула иномарка 

v1.ru 41 минуту назад
Фото: v1.ru
Сегодня, 2 апреля, в Центральном районе Волгограда, на улице Скосырева загорелась иномарка Ford.
— Проезжал мимо и увидел, как пожарные тушат легковушку. Машина успела серьезно пострадать от огня, — прокомментировал очевидец Владимир Мокренко.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожар в салоне автомобиля «Форд» начался примерно в 13:00 часов.
— Огонь на улице Скосырева, 3Б затушили через восемь минут. Погибших и пострадавших обнаружено не было. Почему иномарка загорелась средь бела дня, пока неизвестно, — пояснили в пресс-службе МЧС по региону.
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