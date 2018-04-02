В центре Волгограда средь бела дня вспыхнула иномарка

Сегодня, 2 апреля, в Центральном районе Волгограда, на улице Скосырева загорелась иномарка Ford.

— Проезжал мимо и увидел, как пожарные тушат легковушку. Машина успела серьезно пострадать от огня, — прокомментировал очевидец Владимир Мокренко.

— Огонь на улице Скосырева, 3Б затушили через восемь минут. Погибших и пострадавших обнаружено не было. Почему иномарка загорелась средь бела дня, пока неизвестно, — пояснили в пресс-службе МЧС по региону.