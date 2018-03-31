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Житель Тюмени поблагодарил автоинспекторов за помощь в доставлении дочери в ожоговое отделение больницы
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Житель Тюмени поблагодарил автоинспекторов за помощь в доставлении дочери в ожоговое отделение больницы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 11 часов назад
«Житель поселка Боровский Петр Иванов поблагодарил автоинспекторов полка ДПС ГИБДД за помощь в доставлении дочери в ожоговое отделение Тюменской областной больницы №1. Девочка пролила на себя кипяток и нуждалась в срочной медицинской помощи», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Наряд ДПС в составе командира взвода ДПС старшего лейтенанта полиции Ильмара Ташбулатова и заместителя командира взвода майора полиции Антона Стражинского стал свидетелем того, как водитель «Нивы» ехал по трассе с явным превышением скорости. Автоинспекторы остановили нарушителя, но ситуация оказалась исключительной: мужчина вез в больницу 9-летнюю дочь, получившую термические ожоги. При этом он, старший прапорщик запаса, недавно переехавший с Дальнего Востока, плохо знал дорогу. Счет же шел буквально на минуты. Автоинспекторы на патрульном автомобиле со спецсигналами оперативно сопроводили «Ниву» и помогли занести девочку в больницу», — рассказала Ирина Волк.
На следующий день инспекторы ДПС навестили Ульяну, подарили ей мягкую игрушку, рюкзак со световозвращающими полосами, воздушные шары и пожелали скорейшего выздоровления.
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