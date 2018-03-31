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Взрыв повредил несколько машин в Мурманске
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Взрыв повредил несколько машин в Мурманске 

ТАСС 11 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МУРМАНСК, 31 марта. /ТАСС/. Несколько автомобилей были повреждены в Мурманске от взрыва, предположительно, светошумовой ракеты в субботу утром. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных ведомствах региона.
"На улице Полярные Зори, вблизи дома №3 неустановленное лицо взорвало, вероятно, светошумовое сигнальное устройство, взрывной волной у нескольких припаркованных рядом машин выбиты стекла", — сказал собеседник.
Пострадавших нет. Масштаб ущерба уточняется. Виновник происшествия устанавливается.
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