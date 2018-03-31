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Водитель Mazda насмерть сбил женщину, перебегающую тюменскую трассу
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Водитель Mazda насмерть сбил женщину, перебегающую тюменскую трассу 

72.ru 11 часов назад
Фото: 72.ru
Накануне вечером, 30 марта, на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск водитель Mazda сбил женщину. Это произошло на 131 километре дороги, в Ярковском районе. Несмотря на то, что видимость на трассе была хорошая, автомобилист не успел среагировать на пешехода.
— По предварительным данным, женщина 1973 года рождения пыталась перейти проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате чего она и попала под колеса иномарки. К сожалению, спасти ее не удалось, — прокомментировала 72.ru Анжела Борисова, начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области.
В этот же день в Тюмени под колесами машинами оказался 69-летняя пенсионерка. Ее не заметил водитель Hyundai Solaris, когда сдавал назад на улице Мельникайте.
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