Водитель Mazda насмерть сбил женщину, перебегающую тюменскую трассу

72.ru: последние новости

Тормозить будут всех: сегодня вечером на дорогах Тюмени пройдет сплошная проверка

Перед мостом на Профсоюзной пожарная машина въехала в «Газель»

В Тюмени объявлены в розыск два водителя, разъезжающих по городу с чужими номерами